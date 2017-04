Laut reddit könnte uns bald ein neuer Zombie-DLC erwarten. Dieser soll für Call of Duty: Black Ops III erscheinen, acht klassische Maps mitbringen und das beliebte Kaugummi-Feature am Start haben.

Bald könnte ein neuer Zombie-DLC für den Ego-Shooter Call of Duty: Black Ops III erscheinen. Zumindest drehen gerade entsprechende Gerüchte ihre Runden im Internet. Laut einem User im reddit, hat ein mexikanischer Händler eine kleine Liste mit ersten Details zu einer noch unangekündigten Zombie-Erweiterung ausgehängt.

Demnach hört der neue DLC auf den Namen Zombie Chronicles und soll angeblich der Zombie-Modus mit allen DLCs sein, die bisher erschienen sind. Darin enthalten sind acht klassische Maps aus Treyarch Zombies Remastered, allen Maps und dem beliebten Kaugummi-Feature. Extra dafür sollen die klassischen Maps angepasst worden sein.

Noch gibt es keine Bestätigung von Activision zum neuen Zombie-DLC. Allerdings gab Activision bereits im Februar bekannt, dass man an neuem Content für Call of Duty: Black Ops III arbeite, der dieses Jahr erscheinen soll.

Gerüchte darüber, dass eine Erweiterung rund um die Untoten erscheint, gab es bereits vorher, als der Synchronsprecher von Edward Richtofen auf Instagram geschrieben hat, dass er wieder bei Treyarch sei, um Texte für BO3 aufzunehmen.

