Modding-Tools starten in die offene Beta

Call of Duty: Black Ops III

Die Modding-Tools von Call of Duty: Black Ops III sind offiziell in die offene Beta-Phase gestartet. Damit können Fans Modifikationen für den Shooter entwickeln.

Modding-Freunde aufgepasst: Die Modding-Tools von Call of Duty: Black Ops III sind offiziell in die offene Beta-Phase gestartet. Nachdem sie einen knappen Monat lang in einer geschlossenen Alpha getestet wurden, dürfen nun alle Interessenten darauf zugreifen.

Bevor ihr mit der Entwicklung von eigenen Modifikationen starten dürft, müsst ihr knapp 23 Gigabyte auf eure Festplatte schaufeln. Solltet ihr nur an den Mods Interesse haben, könnt ihr diese über den Steam Workshop herunterladen. Call of Duty: Black Ops III erschien am 6. November 2015 für die Current- und Last-Gen-Konsolen sowie den PC.