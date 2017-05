Call of Duty: Black Ops III Zombies Chronicles

Nicht nur eine eigenständige Version von Call of Duty: Modern Warfare Remastered könnte in Kürze offiziell angekündigt werden. Auch die Anzeichen um ein Call of Duty: Black Ops III Zombies Chronicles verdichten sich zunehmends.

Heute Morgen berichteten wir ja bereits, dass es womöglich zur Jahresmitte eine eigenständige Version von Call of Duty: Modern Warfare Remastered geben könnte. Daneben erhalten auch die Spekulationen um Call of Duty: Black Ops III Zombies Chronicles neue Nahrung.

Aufgrund eines Produkteintrags bei einem mexikanischen sowie einem polnischen Händler gab es bereits vor einiger Zeit Gerüchte um einen solchen Titel, die via Reddit thematisiert wurden. Diese erhalten nun Form einer Alterseinstufung der ESRB neue Nahrung. Zwar wurde der Eintrag in der Zwischenzeit wieder aus dem Netz entfernt, nicht aber zuvor via Reddit für die Nachwelt festgehalten zu werden.

Die verwendete Beschreibung ist dabei die Gleiche wie die für Black Ops III, so dass es vorerst keine Hinweise auf die konkreten Inhalte des Spin-Offs gibt. Die geleakten Informationen bei den Händlern deuteten jedoch auf acht Zombie-Karten von Treyarch in Remastered-Form hin. Diese sollen unter anderem mit dem Gobblegum-Feature versehen worden sein. Über weiteren Entwicklungen halten wir euch natürlich auf dem Laufenden.