Wie bekanntgegeben wurde, erhaltet ihr an diesem Wochenende die doppelte Anzahl an Erfahrungspunkten im Mehrspielermodus von Call of Duty: Black Ops III.

Wie die Verantwortlichen von Treyarch bekanntgegeben haben, könnt ihr über das gesamte Wochenende die doppelte Anzahl an Erfahrungspunkten für eure Waffen in Call of Duty: Black Ops III erhalten.

#BO3Salvation is out (PS4/XboxOne/PC). The weekend is upon us. Let's take things up a notch, shall we? #2XWeaponXP pic.twitter.com/JVlfoVnBAZ — Treyarch Studios (@Treyarch) October 7, 2016

Grund für das Event, das bis zum 10. Oktober um 19 Uhr unserer Zeit andauert, ist die Veröffentlichung der Erweiterung Salvation. Diese Aktion gilt jedoch nur auf PlayStation 4, Xbox One und dem PC; Spieler auf älteren Plattformen schauen leider in die Röhre.