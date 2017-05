Zuletzt verdichteten sich ja die Anzeichen, dass mit Call of Duty: Black Ops III Zombies Chronicles ein neues Spin-Off der bekannten Shooter-Reihe bevorstehen könnte. Möglicherweise gibt es bereits morgen die entsprechende Ankündigung.

In den vergangenen Tagen wurde im Netz eifrig über das Spin-Off Call of Duty: Black Ops III Zombies Chronicles spekuliert, ohne dass dieses bisher offiziell angekündigt worden wäre. Das könnte sich aber noch im Laufe dieser Woche ändern.

Der auf Call of Duty spezialisierte YouTuber JCBackfire kündigte via Twitter an, dass Treyarch am morgigen Donnerstag eine Ankündigung tätigen werde. Diese soll am 04. Mai um 10:00 Uhr PT - also 19:00 Uhr deutscher Zeit - durch Jason Blundell über den YouTube-Kanal von JCBackfire erfolgen. Blundell wiederum war Game Director von Call of Duty: Black Ops III, so dass es nahe liegt, dass sich die jüngsten Gerüchte um das Zombies-Spin-Off bestätigen könnten.

Im Zuge eines solchen Ablegers zum 2015 veröffentlichten Shooter könnten euch weitere Karten des extrem populären Zombies-Modus erwarten. Wir halten euch auf dem Laufenden.