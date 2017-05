Call of Duty: Black Ops III

Wer sich mit Infinite Warfare nicht so anfreunden kann und lieber Call of Duty: Black Ops III auf dem PC zockt, für den gibt es in der nächsten Zeit ein besonderes Angebot.

Activision bietet alle Zusatzinhalte zu Call of Duty: Black Ops III komplett kostenfrei an. Die DLC-Pakete lassen sich zeitlich begrenzt für einen Monat für lau zocken. Die Aktion soll in der kommenden Woche auf dem PC starten.

Der Startschuss fällt demnach am Dienstag, den 30. Mai 2017 um 19:00 Uhr unserer Zeit, exakt 30 Tage später fällt dann wieder der Vorhang. Alle DLC-Karten werden dann auch den regulären Playlists hinzugefügt.

Wer die DLC-Inhalte bereits käuflich erworben hat, der bekommt die doppelte Anzahl an Erfahrungspunkten beim Spielen auf diesen Karten spendiert. Die Add-on-Waffen sind jedoch nicht Teil der Trial-Aktion, sondern nur die neuen Karten.