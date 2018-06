Anlässlich der E3 gab es bei Sony auch Neuigkeiten rund um Call of Duty, und die sind durchaus erfreulich: Einen beliebten Teil kriegt ihr ab sofort umsonst!

So hat Sony bestätigt, dass ab heute Nacht Call of Duty: Black Ops III als zusätzliches kostenfreies Spiel via PlayStation Plus angeboten wird. Abonnenten sollen damit auf das neue Black Ops IIII eingestimmt werden.

In Call of Duty: Black Ops III werden außerdem einige klassische CoD-Karten zurückkehren, namentlich "Summit", "Slums" und "Firing Range". Diese sind im "Back in Black Map Pack" enthalten, das Vorbesteller des neuen Black Ops IIII für den via PS Plus kostenlos verfügbaren Vorgänger an die Hand bekommen.

Call of Duty: Black Ops IIII wird ab dem 12. Oktober 2018 erhältlich sein.