Jahr für Jahr erscheint ein neuer Call-of-Duty-Shooter, wobei die Entwickler im dreijährigen Rhythmus wechseln. Nach Treyarch in diesem Jahr war für kommendes Jahr eigentlich ein neuer Titel von Infinity Ward eingeplant, doch das Studio könnte womöglich schon an einem Next-Gen-Shooter der Reihe werkeln.

In diesem Jahr erscheint Call of Duty: Black Ops IIII von Entwickler Treyarch. 2019 wäre dann eigentlich Modern-Warfare-Entwickler Infinity Ward wieder an der Reihe, ein neues Call of Duty auf den Markt zu bringen. Allerdings gibt es nun aufgrund einer Stellenausschreibung neue Spekulationen beziehungsweise leise Zweifel.

Über die Rekrutierungswebseite SelectMinds hat Infinity Ward nämlich eine Stelle für einen Narrative Scripter ausgeschrieben, der an einem "neuen, aufregenden und unangekündigten" Spiel arbeiten soll. Dabei kann es sich natürlich auch um das Call of Duty des Jahres 2019 handeln, allerdings ist das Jobangebot auch mit dem Vermerk garniert, dass sich das Spiel für "mehrere Next-Gen-Plattformen" in Arbeit befindet.

Die Ausschreibung lässt offen, ob es sich um ein Call of Duty handelt, da jedoch Infinity Ward seit jeher nur Titel der Shooter-Reihe entwickelt hat, darf diese Annahme quasi schon als sicher gelten.

Wird der dreijährige Entwickler-Rhythmus innerhalb der Shooter-Reihe eingehalten und Infinity Ward ist 2019 wirklich an der Reihe, so könnte man aus dieser Ausschreibung schließen, dass die ersten Next-Gen-Plattformen womöglich schon im kommenden Jahr auf den Markt geworfen werden. Eigentlich waren die PS5 sowie der Xbox-One-Nachfolger noch nicht für kommendes Jahr erwartet worden.

Alternativ könnte die Ausschreibung auch ein Hinweis darauf sein, dass Infinity Ward über das neue Call of Duty 2019 hinaus bereits am nächsten Teil für das Jahr 2022 aktiv werkelt. Oder aber: Infinity Ward ist gar nicht erst für das Call of Duty des nächsten Jahres verantwortlich. Es bleibt also spannend was das FPS-Franchise betrifft.