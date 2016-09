Call of Duty: Modern Warfare Remastered

Möglicherweise könnten weitere Inhalte für Call of Duty: Modern Warfare Remastered nach dem Release erscheinen. Das zumindest wurde nun vom Director des Entwicklungsstudio angedeutet.

Scheinbar könnte es neben den bisher bekannten Inhalten für Call of Duty: Modern Warfare Remastered noch weitere nach dem Release geben. Das hat Raven Software Director David Pellas in einem Gespräch angedeutet. So wolle man jetzt noch nichts ankündigen, jedoch sei es nicht der Plan das Spiel im November einfach nur auf den Markt zu bringen. Man möchte den Titel anschließend noch weiter supporten.

Jedoch hat Pellas noch nicht verraten, in welcher Form dieser Support stattfinden soll. Er ist sich nichtsdestotrotz sicher, dass die Fans sehr aufgeregt sein werden, wenn sie sehen, was das Studio noch in der Hinterhand hat.