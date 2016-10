Call of Duty: Modern Warfare Remastered wird die Power der PlayStation 4 Pro unterstützen. Das wurde nun bekanntgegeben.

Wenn am kommenden Freitag Call of Duty: Infinite Warfare erscheint, werden sich nicht wenige Spieler zuerst in das zusätzliche Call of Duty: Modern Warfare Remastered stürzen.

Nun wurde bekanntgegeben, dass die Neuauflage des vierten Teils auch Unterstützung der PlayStation 4 Pro bieten wird. So wird es auf der leistungsstärkeren Sony-Konsole nicht nur eine höhere Auflösung, sondern auch höher auflösende Texturen, sowie eine höhere Framerate für eine flüssigere Darstellung geben.