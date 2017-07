Auch auf der Xbox One hat die Wartezeit in Kürze ein Ende: Die eigenständige Version von Call of Duty: Modern Warfare Remastered steht nun auch auf dieser Plattform in den Startlöchern.

Ende des vergangenen Monats hatte Activision nach zuvor etlichen Gerüchten und Leaks Call of Duty: Modern Warfare Remastered als eigenständige Kaufversion angekündigt, allerdings zunächst zeitexklusiv auf der PlayStation 4. Diese Exklusivität läuft nun erwartungsgemäß aus, so dass der Xbox-One-Termin nun offiziell verkündet wurde.

Spieler auf der Microsoft-Konsole, die sich die HD-Neuauflage des Spiels nicht schon bereits mit Call of Duty: Infinite Warfare gesichert haben, werden demnach ab dem 27. Juli 2017 zur eigenständigen Kaufversion greifen dürfen. Wie schon die PS4-Fassung wird das Spiel auch auf der Xbox One mit der komplett überarbeiteten Kampagne und Neuauflagen aller 16 Multiplayer-Maps daher kommen.

Nicht inbegriffen ist indes das "Variety Map Pack", das die Karten "Killhouse", "Broadcast", "Creek" und "Chinatown" beinhaltet und separat erworben werden muss. Randnotiz: Die PC-Fassung hat bis auf Weiteres noch keinen Veröffentlichungstermin. Die heutige Ankündigung betraf zunächst nur die Xbox One.