Call of Duty: Modern Warfare Remastered

Eigentlich sollte Modern Warfare Remastered ausschließlich in den Special-Editionen von Infinite Warfare beiliegen. Eine Entwickleraussage jetzt lässt aber anderes vermuten.

Bisher waren vor allem zwei Dinge zur Remastered-Version von Call of Duty 4: Modern Warfare bekannt: Es wird für Deutschland geschnitten und exklusiv in den Special-Editionen des kommenden Call of Duty: Infinite Warfare beiliegen. Zumindest Letzteres darf mittlerweile angezweifelt werden, eventuell plant Activision doch eine Veröffentlichung als separate Version.

Das zumindest lässt eine Aussage des Raven-Software-Mitarbeiters David Pellas vermuten. Auf die Frage zur Anzahl der Karten erwähnt Pellas die Remastered-Version und Infinite Warfare getrennt voneinander.

Pellas teilte in einem Interview mit, dass Besitzer von Modern Warfare Remastered oder Infinite Warfare, dem das Spiel mit beiliegt, nach dem Verkaufsstart sechs weitere Maps erhalten. Offiziell bestätigt ist eine Standalone-Variante damit natürlich nicht, die Separierung der beiden Spiele lässt es aber vermuten. Ob es sich nur um eine unglückliche Formulierung handelt, wird sich wohl schon bald zeigen.