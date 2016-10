Call of Duty: Modern Warfare Remastered

Rund um die Funktionsweise des an Special Editions von Call of Duty: Infinite Warfare gekoppelte Modern Warfare Remastered werden immer weitere Infohappen bekannt.

Activision knüpft die Neuauflage von Call of Duty: Modern Warfare bekanntermaßen an den Kauf einer Sonder-Edition von Call of Duty: Infinite Warfare, wenngleich eine eigenständige Spielversion für die Zukunft noch nicht gänzlich ausgeschlossen scheint. Zur Funktionsweise zur bislang kommunizierten Systematik wurden nun aber einige weitere Inforhappen bekannt.

Wer sich nur für Call of Duty: Modern Warfare Remastered interessiert und Infinite Warfare am liebsten weiter verticken möchte, der muss seine Pläne offenbar überdenken. Zwar wird die Remastered-Version von Modern Warfare rein digital und damit ein separater Download sein, zum Spielen wird es aber wohl notwendig sein, dass ihr die Disc von Infinite Warfare im Laufwerk habt. Darauf lässt eine Formulierung auf der offiziellen Webseite schließen.

Dass die Disc notwendig ist, lässt den Rückschluss zu, dass Modern Warfare Remastered ausschließlich über Infinite Warfare zugänglich sein wird. Eine offizielle Stellungnahme seitens Activision steht im Übrigen aber noch aus.