Call of Duty: Modern Warfare Remastered

Raven Software ändert verschiedene Dinge am Call of Duty: Modern Warfare Remastered, basierend auf Feedback der Fans.

Infinity Ward hat das Feedback der Besucher des Call of Duty XP Events beherzigt und möchte die Anregungen im weitern Entwicklungsprozess von Modern Warfare Remastered einfließen lassen. Die Kritik betrifft verschiedene Bereiche des Spiels. Diese Meinungen der Fans nimmt sich Entwickler Raven Software zu Herzen und wird einige Aspekte des Spiels verändern. So wurden beispielsweise verschiedene Sounds und Icons kritisiert, die nun überarbeitet werden, damit diese näher am Orginal sind.

Übrigens: Die Chance ist hoch, dass ihr das Spiel auch separat von Call of Duty: Infinite Warfare erwerben könnt. Beide Spiele erscheinen zusammen am 4. November 2016 für PC, PlayStation 4 und Xbox One.