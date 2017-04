Auch wenn noch keine offizielle Ankündigung stattgefunden hat, könnte der Release-Termin des neuen Call-of-Duty-Ablegers bereits geleakt worden sein.

Seit ein paar Wochen ist es eigentlich ein offenes Geheimnis, dass das Setting des neuen Call of Duty der Zweite Weltkrieg sein wird, was durch verschiedene Leaks untermauert wurde. Namentlich ist von Call of Duty: WWII die Rede. Nun ist weiteres potentielles Werbematerial aufgetaucht, das den Erscheinungstermin des Shooters verraten soll. Ganz ähnlich verhielt es sich erst kürzlich im Fall von Destiny 2. Auch hier kündigte ein wenige Tage vor der offiziellen Enthüllung ein abfotografiertes Poster den Termin des Bungie-Shooters an.

So wurde ein Bild eines Promo-Posters veröffentlicht, das die Landung in der Normandie zeigt. Dort zu sehen ist, dass der 3. November als Termin für das Spiel angegeben wird. Da bisher jedoch noch keine offizielle Ankündigung stattgefunden hat, solltet ihr das Datum mit Vorsicht genießen. Auf der E3 2017 erfahren wir unter Garantie mehr.