Cyanide werkelt gegenwärtig ja am Adventure Call of Cthulhu. Dieses hatte das letzte Jahr verpasst, soll aber 2018 erscheinen. Jetzt gibt es weitere Details zum Release-Zeitraum.

Wenngleich der einst anvisierte Release im vierten Quartal 2017 nicht eingehalten werden konnte, so gibt es für alle Fans von Call of Cthulhu nun doch Licht am Ende des Tunnels. Noch auf der E3 2018 in Los Angeles hatte Entwickler Cyanide gegenüber Pressevertretern bekräftigt, dass man weiterhin einen Release noch 2018 anvisiere; jetzt gibt es eine konkretere Angabe.

Zwar steht eine offizielle Ankündigung des genauen Release-Termins weiter aus, doch via Steam wurde der Release-Zeitraum eingegrenzt. Die Veröffentlichung von Call of Cthulhu soll demnach im Herbst 2018 erfolgen. Zum Weihnachtsgeschäft sollte das vielversprechende Projekt also schon erhältlich sein.

Call of Cthulhu basiert auf dem Tabletop-Rollenspiel Chaosium, das wiederum von einer Kurzgeschichte von H.P. Lovecraft inspiriert ist. Ihr folgt einem Privatdetektiv und untersucht den mysteriösen Tod der Hawkins-Familie. Dabei deckt ihr eine Verschwörung ungeahnten Ausmaßes auf.

Der Titel soll im Herbst 2018 für PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht werden.