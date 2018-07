Call of Cthulhu

Schon länger werkeln Cyanide Studio und Focus Home am Adventure-RPG Call of Cthulhu. Jetzt gibt es endlich auch einen konkreten Release-Termin.

Was lange währt, wird endlich gut! Schon länger war das Adventure-RPG Call of Cthulhu für Herbst dieses Jahres angekündigt, doch auf einen konkreten Release-Termin mussten wir bis dato weiter warten. Das hat sich heute geändert, denn in einer Pressemail machten Entwickler und Publisher nun Nägel mit Köpfen.

Das vom klassischen Pen-&-Paper-RPG von Chaosium inspirierte Videospiel erscheint demnach am 30. Oktober 2018. Der Release-Termin gilt gleichermaßen für alle unterstützten Plattformen - also PC, PS4 und Xbox One. Pünktlich zu Halloween dürft ihr damit im Spiel dem Wahnsinn auf den Grund gehen.

Nichts ist wie es scheint im narrativen Adventure-RPG, das im ikonischen Lovecraft-Universum angesiedelt ist. Im Kampf mit euren eigenen Gedanken begnet ihr dabei furchteinflößenden Kreaturen, verrückter Wissenschaft und dunklen Kultisten. Vier neue Screenshots, die zur Terminbekanntgabe veröffentlicht wurden, könnt ihr euch anbei ansehen.