Eines der brachialsten Rennspiele der Videospielgeschichte feiert ein Comeback: Criterion und Electronic Arts haben heute zusammen Burnout Paradise Remastered angekündigt. Auch ein Release-Datum gibt es bereits.

Was lange währt, wird endlich gut: Burnout Paradise kommt als neue Remastered-Variante nun auch auf die aktuellen Heimkonsolen PS4 und Xbox One. Das haben Criterion und Electronic Arts heute Abend angekündigt. Der Release lässt dabei schon gar nicht mehr lange auf sich warten und soll am 16. März 2018 erfolgen. Schon in wenigen Wochen könnt ihr also die absolute Auto-Anarchie vorherrschen lassen.

Auch in der Neuauflge dürft ihr in die Welt von Paradise City zurückkehren und euch auf dem Open-World-Spielplatz mit allerhand Karossen austoben. Dabei erwarten euch Innenstadt-Rennen genauso wie wilde Gebirgsstrecken. Nicht nur Stunts sind dabei gefragt, sondern natürlich wieder allerhand Zerstörung. Burnout Paradise bleibt sich also auch in der neuen Spielversion treu und ist weiter ein waschechtes Arcade-Rennspiel.

Enthalten sind neben der originalen Grundversion auch acht Add-ons aus dem "Year of Paradise" einschließlich einer Erweiterung mit Big Surf Island. Ansonsten gibt es natürlich allerhand technischer Verbesserungen, so dass ihr auf der PS4 Pro und der Xbox One X sogar in 4K mit 60 fps zocken dürft. Eine USK-Freigabe hat das Spiel ab 12 Jahren erhalten. EA-Access-Mitglieder dürften im Rahmen einer Play-First-Trial auf der Xbox One bereits am 09. März 2018 vorzeitig loslegen.