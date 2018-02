Erst gestern hatten Criterion und Electronic Arts Burnout Paradise Remastered für PS4 und Xbox One angekündigt und die volle Ladung des Klassikers in einem Paket versprochen. Für Verwirrung sorgte dann aber ein Produkteintrag, in dem auch von Ingame-Käufen die Rede war. Diesbezüglich gibt es nun eine Klarstellung.

Wer sich im März Burnout Paradise Remastered zulegt, der soll nicht nur das ursprüngliche Hauptspiel, sondern auch sämtliche Add-ons in einem Paket bekommen. Das jedenfalls war das gestrige Versprechen, weswegen Fans nicht schlecht staunten, als im PlayStation Network plötzlich von "optionalen Ingame-Käufen" die Rede war. In der Ankündigung des Spiels war davon nämlich keineswegs die Rede. Diesbezüglich gibt es nun aber Entwarnung.

So hat sich nun Ben Walke von Electronic Arts per Twitter zu Wort gemeldet und bestätige, dass die entsprechende Zeile im Produkteintrag ein Fehler gewesen ist. Tatsächlich wird es "keine Mikrotransaktionen oder andere zusätzliche Inhalte, die kostenpflichtig wären" geben. Wer sich ab dem 16. März 2018 das Remaster für PS4 oder Xbox One zulegt, wird also wirklich das volle Paket von Burnout Paradise ohne Wenn und Aber erhalten.

In einem anderen Tweet bekräftigte Walke außerdem, dass der Soundtrack des Originals auch in der Neuauflage komplett zurückkehren wird. Klassische Probleme bei derartigen Comeback-Titeln wie abgelaufene Lizenzen für die Musik sind hier also offensichtlich kein Problem.