Auch wenn die E3 in Los Angeles anläuft, so geht auch das Tagesgeschäft weiter. So hat der Bundesverband Interaktive Unterhaltungssoftware nun die erfolgreichsten Spiele im Mai ausgezeichnet.

Zwei Titel konnten im vergangenen Monat Verkaufsmarken in Deutschland knacken und damit begehrte BIU Sales Awards abstauben. Die nächste Auszeichnen fährt dabei FIFA 17 ein, nachdem man erst im Vormonat die Millionenmarke geknackt hatte. Das Spiel erhält nun schon zum dritten Mal den Sonderpreis für mehr als 500.000 Spiele, da das Fussballspiel mittlerweile mehr als 1,5 Millionen Mal für die PS4 verkauft wurde.

Der BIU Sales Award in Gold für 100.000 Verkäufe geht hingegen an Mario Kart 8 Deluxe. Der Switch-Titel hat diese Marke mittlerweile geknackt. Herzlichen Glückwunsch!