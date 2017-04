Der Bundesverband Interaktive Unterhaltungssoftware konnte in Deutschland auch im vergangenen Monat März wieder die begehrten BIU Sales Awards verleihen. Zwei Spiele performten dazu gut genug.

Im letzten Monat gab es für Spieler dank der Veröffentlichung der Switch ja durchaus verhältnismäßige viele Highlights für einen März. Schließlich war der Launch der Nintendo-Konsole auch mit der endlich erfolgten Veröffentlichung von The Legend of Zelda: Breath of the Wild verbunden. Der Titel verkaufte sich für die Switch auch direkt über 100.000 Mal, was für einen BIU Sales Award in Gold ausreicht.

Noch eine Stufe auf dem Treppchen mehr hat indes der PS4-Exklusivtitel Horizon: Zero Dawn geschafft. Das Action-Epos von Guerrilla Games verkaufte sich über 200.000 Mal und heimst damit den Platin-Award ein. Herzlichen Glückwunsch!