Der Bundesverband Interaktive Unterhaltungssoftware, kurz BIU, konnte im verkaufsträchtigen Monat November zahlreiche der begehrten BIU Sales Awards verleihen.

Dabei sticht sicherlich das schon etwas ältere Uncharted 4: A Thief's End hervor, das sich für die PS4 mittlerweile mehr als 500.000 Mal allein in Deutschland verkaufte und sich so den BIU Sonderpreis sichert. Die gleiche Verkaufsmarke hat auch Battlefield 1 geknackt, allerdings über mehrere Plattformen hinweg, was dem Shooter den BIU Multiplattform Award einbringt.

Die Marke von 200.000 verkauften Spielen auf nur einer Plattform erreichten Call of Duty: Infinite Warfare auf der PS4, Pokémon Mond auf dem 3DS und Pokémon Sonne auf dem 3DS; alle drei Titel erhalten hierfür den Platin-Award.

Einige Stufe niedriger anzusiedeln ist der Gold-Award, der für 100.000 verkaufte Spiele auf einer Plattform vergeben wird. Diesen haben erreicht: