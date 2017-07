Der Bundesverband Interaktive Unterhaltungssoftware (BIU) hat mal wieder eine neue Erhebung zum deutschen Gaming-Markt veröffentlicht. Aus dieser geht hervor, dass der Markt für kostenpflichtige Abo-Dienste spürbar gewachsen ist.

Kostenpflichtige Mitgliedschaften in Gaming-Netzwerken wie beispielsweise EA Access, PlayStation Plus oder Xbox Live Gold haben binnen eines Jahres ein deutliches Wachstum in Deutschland hingelegt. Während 2015 noch 77 Millionen Euro von deutschen Spielern in diesem Segment ausgegeben wurden, waren es ein Jahr später satte 48 Prozent mehr. So fuhren die entsprechenden Unternehmen mit ihren kostenpflichtigen Abos 2016 bereits 114 Millionen Euro ein.

Die neue Erhebung basiert auf Daten des Marktforschungsinstituts GfK. Demnach sind Abo-Dienste vor allen Dingen bei Spielern zwischen 20 und 29 Jahren beliebt: Jeder dritte Nutzer (34 Prozent) gehört dieser Altersgruppe an. Den weiteren Bärenanteil steuern die 10- bis 19-jährigen Gamer sowie die der Altersgruppe 30 bis 39 Jahren bei; ab 40 Jahren lässt der Prozentsatz spürbar nach.

Indes hat sich der Gesamtmarkt für Computer- und Videospiele stabil weiterentwickelt. Im Jahr 2016 konnte mit PC-, Konsolen-, Handheld- und Mobile-Games in Deutschland erstmals ein Umsatz von über zwei Milliarden Euro umgesetzt werden. Inklusive der Erlöse für die oben genannten Online-Netzwerke lat der Gesamtumsatz bei 2,13 Milliarden Euro - einer Steigerung von 7 Prozent im Jahresvergleich.