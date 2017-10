So überragend ist FIFA 18 in Deutschland gestartet

Der Bundesverband Interaktive Unterhaltungssoftware konnte im abgelaufenen Monat September wieder mehrere der begehrten BIU Sales Awards verleihen. Besonders freuen darf sich dabei EA, denn das neue FIFA 18 erwischte einen bombastischen Verkaufsstart in Deutschland.

Die FIFA-Reihe wurde ihrem Ruf als Platzhirsch unter den PC- und Videospielen in Deutschland auch in diesem Jahr gerecht. Bereits kurz nach dem Release von FIFA 18 wurde der Titel hierzulande über eine Million Mal verkauft und heimst damit den BIU Multiplattform Award ein.

Allein auf der PS4 wanderten über 500.000 Exemplare über die Ladentheke, was für den BIU Sonderpreis auf der Sony-Heimkonsole reicht. Auf der Xbox One lagen die Verkäufe immerhin bei über 100.000 Stück, so dass hier der BIU Sales Award in Gold verliehen werden konnte.

Es ist nicht aber alles nur FIFA! Den Platin-Award für über 200.000 verkaufte Spiele konnte der Fun-Racer Mario Kart 8 Deluxe auf der Switch ebenso einheimsen, wie das Horror-Abentuer Resident Evil 7: Biohazard für die PS4. Die Hürde von 100.000 verkauften Exemplaren für den Gold-Award nahmen indes mit Destiny 2 sowie Uncharted: The Lost Legacy zwei Neuerscheinungen auf der PS4.