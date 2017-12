So räumt Call of Duty: WWII in Deutschland ab

Der Bundesverband Interaktive Unterhaltungssoftware, kurz BIU, hat auch im November wieder die am häufigsten verkauften Spiele in Deutschland prämiert. Als Abräumer entpuppte sich dabei erwartungsgemäß Call of Duty: WWII.

Bereits im November ist spürbar, dass das alljährliche Weihnachtsgeschäft endgültig vor der Tür steht. Schließlich werden in dieser Zeit nicht nur die größten Blockbuster des Jahres veröffentlicht, diese gehen auch noch wie warme Semmeln über die Ladentheke. Demnach konnte der BIU auch zahlreiche der begehrten Sale Awards für das Knacken bestimmter Verkaufsmarken allein in Deutschland verleihen.

Als größter Abräumer entpuppte sich mal wieder Call of Duty: WWII. Der aktuelle Teil der so erfolgreichen Shooter-Reihe aus de Hause Activision verkaufte sich allein auf der PlayStation 4 mehr als 500.000 Mal und sichert sich damit den BIU Sonderpreis für diese Marke. Zudem schafft es auch die Xbox-One-Version ins Ranking und heimst für mehr als 100.000 Verkäufe dern BIU Sales Award in Gold ein.

Alle weiteren BIU Sales Awards im Überblick:

BIU Sonderpreis für mehr als 500.000 verkaufte Spiele auf einer Plattform:

Call of Duty: WWII (Sledgehammer Games/Activision) für die Plattform PlayStation 4

BIU Sales Award in Platin für mehr als 200.000 verkaufte Spiele auf einer Plattform:

Assassin’s Creed Origins (Ubisoft Montreal/Ubisoft) für die Plattform PlayStation 4

Gran Turismo Sport (Polyphony Digital/Sony Interactive Entertainment) für die Plattform PlayStation 4

Super Mario Odyssey (Nintendo/Nintendo) für die Plattform Nintendo Switch

BIU Sales Award in Gold für mehr als 100.000 verkaufte Spiele auf einer Plattform: