Im vergangenen Monat August konnte der Bundesverband Interaktive Unterhaltungssoftware in Deutschland wieder einen Sales Award vergeben.

Man merkt allerdings in diesem Zusammenhang auch das Sommerloch, denn es ist eben nur ein Titel, der im August eine relevante Verkaufsmarke in Deutschland geknackt hat. Dabei handelt es sich um No Man's Sky aus dem Hause Hello Games.

Nach mehreren Verzögerungen wurde der PS4-Hoffnungsträger schlussendlich im August veröffentlicht und fand gleich reißenden Absatz. Über 100.000 Exemplare der PS4-Fassung wanderten über die Ladentheke, was dem Spiel seitens des BIU den Sales Award in Gold einbringt. Herzlichen Glückwunsch!