Der Bundesverband Interaktive Unterhaltungssoftware, kurz BIU, hat auch im abgelaufenen Monat September wieder mehrere Sales Awards verleihen können. Einen neuen Rekord hat dabei FIFA 17 aufgestellt.

Wie der Verband bestätigte, schaffte FIFA 17 etwas, was bislang selbst den vorherigen Titeln der Franchise nicht gelang: Binnen weniger Tage wanderten tatsächlich alleine in Deutschland über eine Million Exemplare über die Ladentheke. Dafür erhalt das Spiel den begehrten Multiplattform-Award.

Auch die beiden weiteren Awards gehen daher - wenig überraschend - an FIFA 17. Für 500.000 verkaufte Exemplare allein auf der PS4 gibt es den BIU Sales Award Sonderpreis. Für bereits über 100.000 Exemplare auf der Xbox One gibt es den Sales Award in Gold. Herzlichen Glückwunsch EA!