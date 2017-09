Der Bundesverband Interaktive Unterhaltungssoftware konnte im August wieder drei der begehrten Sales Awards verleihen. Wir verraten euch, welche Titel in Deutschland besonders gut unterwegs waren.

Gleich drei Titel konnten mitten im Sommerloch neue Verkaufsmarken in Deutschland knacken und wurden folgerichtig vom BIU nun mit den begehrten BIU Sales Awards ausgezeichnet. Den Award für nunmehr 200.000 Verkäufe auf einer Plattform konnten gleich zwei Spiele einheimsen.

Dabei handelt es sich einerseits um Forza Horizon 3 von Playground Games, das sich nach dem Release im Herbst 2016 auf der Xbox One nun im August zum über 200.000 Mal verkaufte. Die gleiche Marke hat in deutlich kürzerer Zeit seit dem Release im März dieses Jahres The Legend of Zelda: Breath of the Wild auf der Nintendo Switch erreicht.

Bleibt der dritte erfolgreiche Titel im August. The Last Guardian verkaufte sich exklusiv auf der PS4 mittlerweile mehr als 100.000 Mal seit dem Release im Dezember 2016. Dafür gibt es vom BIU den Sales Award in Gold. Herzlichen Glückwunsch!