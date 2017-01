Regelmäßig zeichnet der Bundesverband Interaktive Unterhaltungssoftware, kurz BIU, die erfolgreichsten Titel in Deutschland mit dem BIU Sales Award aus. Heute jedoch wirft man einen Blick zurück auf das abgelaufene Jahr 2016 und kürt die besten Performer in diesem Zeitraum.

Als erfolgreichste Spiele in Deutschland wurden seitens des BIU gleich drei Titel mit Sonderpreisen versehen. Diese gehen an FIFA 17, Battlefield 1 und Uncharted 4: A Thief's End. Die "großen Drei" lieferten im vergangenen Jahr die beste Performance in der Bundesrepublik ab und verkauften sich jeweils mehr als 500.000 Mal auf einer einzigen Plattform. FIFA 17 nahm sogar die Hürde von einer Million verkauften Exemplaren auf der PS4.

Neben diesen Titeln, die mitunter auch Multiplattform Awards für mehr als 500.000 verkaufte Spiele über mehrere Plattformen hinweg erreichten, konnten auch aus 2015 stammende Titel diese Marke schaffen. Dazu zählen Star Wars: Battlefront, Call of Duty: Black Ops III und FIFA 16. Ein Blick auf die Top 10 zeigt, dass vor allen Dingen Titel mit offener Spielwelt sowie mit umfangreichen Multiplayer-Modus angesagt waren.

BIU-Geschäftsführer Felix Falk fasst das Jahres-Ranking wie folgt zusammen: "2016 war ein besonders spannendes Jahr für alle Gamer: Mit DOOM und Final Fantasy XV kamen nicht nur neue Titel großer Spiele-Serien auf den Markt, sondern mit Overwatch und Tom Clancy's: The Division auch komplett neue Marken. Mit Blick auf die meistverkauften Spiele wird dabei deutlich, dass insbesondere Mehrspieler- und Open-World-Spiele bei den Gamern sehr beliebt waren. Hier bieten sich einmalige Erfahrungen, gemeinsam und gegeneinander zu spielen sowie sich frei in offenen Welten bewegen zu können und dabei seine ganz eigene Geschichte zu erleben."

FIFA 17 - Best Goals of the Year 2016 Trailer In diesem Video zeigt euch EA Sports die schönsten Tore des Jahres in FIFA 17.