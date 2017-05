Retail-Version kommt im Juni in den Handel

Der seiner Zeit kontrovers diskutierte Shooter Bulletstorm wurde im Rahmen der Full Clip Edition mittlerweile neu aufgelegt. Diese Spielfassung soll es nun auch in den regulären Handel schaffen.

Während die Full Clip Edition von Bulletstorm bereits digital erhältlich ist, mussten sich Fans klassischer Spieleversion bis dato noch gedulden. In einer Pressemeldung wurde heute nun aber auch eine Box-Version für den europäischen Handel angekündigt.

Deep Silver und Gearbox Publishing werden das gute Stück gemeinsam in die Läden bringen. Die Retail-Variante soll ab dem 23. Juni 2017 für PS4, Xbox One und PC zu haben sein; neben dem Hauptspiel ist dann auch die "Duke Nukem's Bulletstorm Tour" enthalten. Im Zuge dessen habt ihr die Chance, das Spiel in der Rolle des bekannten Videospielhelden samt Originalstimme zu absolvieren.