Im Jahr 2011 wurde der Shooter Bulletstorm veröffentlicht und fortan kontrovers diskutiert. Zuletzt verdichteten sich die Anzeichen für eine Neuauflage des Spiels von People Can Fly. Diese wurde im Rahmen der The Game Awards 2016 nun auch offiziell angekündigt.

Während der Pre-Show zur Preisverleihung gab sich Randy Pitchford auf der Bühne die Ehre, um Gearbox Publishing vorzustellen. Das neue Publishing-Label des bekannten Entwicklerstudios hat auch direkt einen ersten Titel im Portfolio: die Bulletstorm: Full Clip Edition.

Dabei handelt es sich um die Remaster-Edition des 2011 erstmals veröffentlichten Shooters von People Can Fly, um die sich zuvor bereits Gerüchte rankten. Das gute Stück erscheint am 07. April 2017 für PC, PS4 und Xbox One simultan. Auf der PS4 Pro erhält der Shooter Optimierungen, so dass ihr den Titel hier in 4K-Auflösung zocken könnt.

Das Spiel lässt sich bereits vorbestellen und beinhaltet auch eine Special Edition des Spiels, in der Duke Nukem einen Auftritt hat. So ist das Add-on namens Duke Nukem's Bulletstorm Tour an Bord, das eine neue Sprachausgabe von Jon St. John, dem originalen Sprecher von Duke Nukem, beinhaltet.