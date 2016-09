Aufgrund der auf einem USB-Stick enthaltenen Materialien gab es bereits zur E3 erste Gerüchte um eine noch nicht angekündigte Remaster-Version von Bulletstorm. Nun gibt es weitere Anzeichen für eine Neuauflage.

Die zuständige Behörde für Alterseinstufungen hat in Brasilien nun offenbar die Neuauflage der kontrovers diskutierten Shooters Bulletstorm unter die Lupe genommen und sorgt durch eine Einstufung des Titels auf der offiziellen Webseite für neue Gerüchte um eine solche Spielversion.

Demnach wird die Neufassung den Namen Bulletstorm: Full Clip Edition tragen. Weiterhin wird diese für PC, PS4 und Xbox One im kommenden Jahr 2017 erscheinen. Als Publisher wird Gearbox Software fungieren und nicht mehr Electronic Arts, so der entsprechende Eintrag. EA hatte noch das Original auf den Markt gebracht.

Zuvor war während der diesjährigen E3 auf einem USB-Stick von Microsoft ein Ordner zur neuen Version von Bulletstorm zu finden, in dem sich auch Screenshots in 4K-Auflösung befanden. Weder Microsoft noch Entwickler People Can Fly hatten diesen Umstand jedoch je kommentiert. Nun nimmt die Geschichte um die Neuauflage des ursprünglich für PC, PS3 und Xbox 360 veröffentlichten Titels wieder Fahrt auf. Wir halten euch auf dem Laufenden.