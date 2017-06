Aus seinem Wunsch, die Geschichte von Brütal Legend irgendwann einmal fortzusetzen, hat Tim Schafer nie einen Hehl gemacht. Auf der diesjährigen E3 bekräftigte er dies nun.

Zur E3 2017 brachte Entwicklerlegende und Gründer der Double Fine Studios, Tim Schafer, seinen Freund Jack Black mit und sprach in einem informellen Panel mit ihm über Gott und die Welt. Black ist aber nicht nur Schauspieler (u.a. School of Rock) und Musiker der Band Tenacious D, sondern lieh auch dem Hauptcharakter Eddie Riggs in Brütal Legend seine Stimme.

Wenig überraschend also rief jemand direkt zu Beginn "Brütal Legend 2" in den Raum, was Schafer umgehend addressierte. Zunächst entschuldigte er sich dafür, möglicherweise den Anschein erweckt zu haben, man würde das Sequel im Rahmen dieses Panels offiziell ankündigen. Aber Schafer versprach: "Eines Tages werden wir dieses Spiel machen."

Offensichtlich ist der schnöde Mammon Schuld. Zwar war Brütal Legend das meistverkaufte Spiel von Double Fine aller Zeiten, die Entwicklung kostete aber auch 25 Millionen US-Dollar. Laut Schafer würde ein Sequel ebenfalls ziemlich "teuer" werden.