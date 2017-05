Das Abenteuerspiel Broken Age wird in Kürze auch als physische Edition erhältlich sein. Besitzer einer PlayStation 4 oder PlayStation Vita können sich den Titel dann in ihr Regal stellen.

Die Entwickler von Double Fine Productions veröffentlichen in Zusammenarbeit mit Limited Run Games physische Versionen von Broken Age. Wer sich das Abenteuerspiel also gerne in das Regal stellen möchte, der hat jetzt die Gelegenheit dazu. Der via Kickstarter finanzierte Titel hat bekannte Synchronsprecher wie Elijah Wood, Jack Black und Jennifer Hale mit im Boot.

Das Abenteuerspiel erscheint am 09. Juni für die PlayStation 4 und PlayStation Vita mit einer Auflage von 4.500 Exemplaren.