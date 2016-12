Die Amazon Game Studios werkeln gegenwärtig am mythologisch angehauchten Sport-Brawler Breakaway. Von diesem könnt ihr auch an diesem Wochenende nun selbst ein Bild machen.

Das kompetitive Multiplayer-Spiel, das aus der Third-Person-Perspektive gezockt wird, ist in einer frühen Alpha-Version an diesem Wochenende kostenfrei spielbar. Dabei erwartet euch ein Mix aus Rocket League, Powerstone und League of Legends.

Der PC-Titel kann über die offizielle Webseite in einer Alpha-Fassung heruntergeladen und bis Montag, den 19. Dezember 2016 für lau gezockt werden. Im 4-vs-4-Brawler, in dem Twitch-Streaming auch eine gewichtige Rolle spielt, könnt ihr verschiedene Helden wählen. Anschließend müsst ihr einen Ball in das Tor im Zentrum der gegnerischen Basis bringen. Jeder der acht bislang bestätigten Helden eigene Eigenschafte und Fähigkeiten.

Neben Breakaway werkeln die Amazon Game Studios gegenwärtig noch an den beiden weiteren Titeln, New World und Crucible.