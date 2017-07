Die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien hat ihre Kurzinfo für den Juli 2017 veröffentlicht. Interessant dabei: Ausnahmsweise ist mal kein Computerspiel auf eine der Indizierungslisten gelandet; stattdessen hat man gar eines davon wieder gestrichen.

Wie aus der offiziellen Mitteilung der Behörde hervorgeht, hat die BPjM nun den Xbox-360-Titel Crackdown 2 von der Liste der in Deutschland indizierten Titel gestrichen. Demnach darf die EU-Version des Microsoft-Spiels nun auch wieder in hiesigen Gefilden vertickt werden.

Das trifft sich für das Redmonder Unternehmen sicherlich nicht schlecht, denn damit haben auch deutsche Spieler womöglich noch einmal die Chance, sich den letzten Teil der Reihe anzusehen, ehe in diesem Jahr Crackdown 3 für Xbox One und vor allen Dingen natürlich die leistungsstärkere Xbox One X aufschlägt.

Neuindizierungen gab es ansonsten lediglich in den Kategorien DVD, Blu-ray und Tonträger, so dass sich PC- und Videospieler derzeit recht entspannt zurücklehnen können.