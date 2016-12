Die Kirby-Macher melden sich mit einem dritten BoxBoy-Abenteuer zurück. Das Spiel bekommt sogar ein eigenes amiibo spendiert.

Im Februar kehrt BoxBoy zum dritten Mal auf den 3DS zurück. Das charmante minimalistische Spiel, in dem ihr Boxen erzeugen müsst, um Hindernisse zu überwinden, erscheint kommendes Jahr, zumindest schon in Japan. Ein europäischer Release wird vermutlich nicht allzu lange auf sich warten lassen. Goodbye! BoxBoy! ist der Titel des neuen Abenteuers, das fast nach einem Abschluss der Serie klingt.

Ob als Abschiedsgeschenk oder Kaufanreiz, jedenfalls legt Nintendo der physischen Version des Spiels ein passendes amiibo in Form des Helden bei. Der Soundtrack wird in dem Bundle, das ihr in dem unteren Bild sehen könnt, ebenfalls enthalten sein. NinEverything liegt bereits erstes Gameplay-Material zu Goodbye! BoxBoy! vor.