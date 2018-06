Schon lange warten Fans auf die Ankündigung von Neuigkeiten rund um das erfolgreiche Borderlands-Franchise. Während viele Hoffnungen auf ein vollwertiges Borderlands 3 hegen, scheint zumindest eine Neuauflage des ersten Teils nun bereits gesichert.

Voraussichtlich spätestens zur E3 2018 in Los Angeles in wenigen Tagen wird es Neuigkeiten zur erfolgreichen Spielereihe Borderlands geben. Ob dann auch Borderlands 3 angekündigt wird, ist nicht gesichert, doch das gilt nun offensichtlich bereits für eine Neuauflage des ersten Teils.

Die zuständige koreanische Behörde hat nun nämlich die Existenz der Borderlands: Game of the Year Edition geleakt, indem man dieser vor der offiziellen Ankündigung eine Alterseinstufung verpasst hat. Demnach soll der Re-Release des ersten Borderlands auf den aktuellen Plattformen PC, PS4 und Xbox One aufschlagen. Das Original war 2009 veröffentlicht worden und erschien seiner Zeit noch für PC, PS3 und Xbox 360.

Durch eine solche Game of the Year Edition käme das Spiel nicht nur auf die aktuellen Plattformen, es dürften auch sämtliche DLC-Inhalte enthalten sein. Da Wörter wie "Remaster" oder "Remake" im Eintrag nicht vorkommen, ist für den Augenblick davon auszugehen, dass es sich wohl um eine direkte Portierung ohne gravierendere Verbesserungen und Überarbeitungen handeln dürfte; das bleibt aber natürlich abzuwarten und einer offiziellen Bestätigung vorbehalten.

Bereits Borderlands 2 und Borderlands: The Pre-Sequel waren im Rahmen der Borderlands: The Handsome Collection auf PS4 und Xbox One gebracht worden; den ersten Teil ließen Gearbox und 2K bislang aber diesbezüglich aus.