Gearbox Software hat mit Borderlands eine echte Blockbuster-Reihe am Start, doch auf einen neuen Teil warten Spieler schon lange. Doch jetzt gibt es möglicherweise ein Licht am Ende des Tunnels.

Seit dem Release des letzten Borderlands-Spiels von Gearbox sind rund vier Jahre vergangen. Dass das Studio an Borderlands 3 werkelt, ist ein mehr oder weniger offenes Geheimnis. Doch handfeste Infos zum neuen Serienableger blieb man von offizieller Seite im Übrigen schuldig. Möglicherweise könnte es diese aber bald geben, denn eine spezielle Formulierung in einer Pressemeldung des Publishers legt sogar einen relativ zeitnahen Release des Spiels nahe.

Zuletzt äußerte sich Take-Two Interactive zum Release-Termin von Red Dead Redemption 2; der Western-Hit von Rockstar war noch einmal in den Herbst 2018 verschoben worden. Vor allem aufgrund des Western-Sequels gehe man von einem "erfolgreichen Fiskaljahr 2019" aus, hieß es in der Ankündigung - aber eben nicht nur.

Vielmehr ist für besagtes Fiskaljahr auch von einem "sehnsüchtig erwarteten neuen Titel aus einem der größten Franchises von 2K" die Rede, der ebenfalls zum erwarteten Erfolg beitragen soll. Das führte natürlich schnell zu Spekulationen, auf welche Spielereihe sich Take-Two dabei bezieht – schlussendlich bleibt am Ende Borderlands 3 der wahrscheinlichste gemeinte Kandidat. Schließlich sind mittlerweile rund 90 Prozent der Belegschaft von Gearbox mit den Arbeiten am neuesten Teil der so erfolgreichen Reihe betraut, die Entwicklung dürfte also gut voran gehen. Auch eine Tech-Demo hatte man auf der letzten GDC bereits gezeigt.

Eine offizielle Ankündigung steht weiter aus, aber alles in allem sieht es durchaus gut für Fans der Marke aus. Bewahrheitet sich dieses Gerücht, dann wird Borderlands 3 spätestens bis März 2019 erscheinen, denn dann endet das Fiskaljahr 2019 von Take-Two. Wir halten euch über die weiteren Entwicklungen auf dem Laufenden.