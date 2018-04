Auch wenn Borderlands 3 immer noch nicht offiziell angekündigt wurde, so halten sich Gerüchte um den neuesten Teil der Reihe weiter hartnäckig. Zuletzt hieß es sogar, Microsoft hätte sich exklusive Rechte am neuen Teil der Erfolgsreihe gesichert. Dazu nahm nun Gearbox Software Stellung.

Via der Webseite Rectifiy Gaming machte vor einiger Zeit die Meldung die Runde, dass sich Microsoft allerhand exklusive Marketing-Rechte kommender Titel gesichert habe. Dazu sollten laut der Meldung unter anderem ein neues Splinter Cell, Cyberpunk 2077 von CD Projekt RED, BioWares Anthem, das neue Battlefield in diesem Jahr und The Elder Scrolls VI zählen - ebenso wie Borderlands 3 aus dem Hause Gearbox Software. Die Seite bezog sich dabei auf Infos einer anonymen Quelle.

Wie das heutzutage so ist, hat sich die Meldung im Netz verselbständigt, was nun Gearbox-CEO Randy Pitchford bei Twitter auf den Plan gerufen hat, nachdem ein Nutzer dort abermals den vermeintlichen Exklusiv-Deal mit Microsoft kritisierte. Und zumindest in Bezug auf Borderlands 3 lässt sich daher nun festhalten: Einen solchen Deal gibt es schlicht nicht!

"Wo bekommst du das her? Gearbox hat keinen deartigen Deal mit Microsoft unterschrieben. Wie werden solche Dinge als Fakt propagiert, wenn es in Wahrheit dafür nicht im geringsten eine Basis dafür gibt?", kritisiert Pitchford. Auch die aufgreifenden Medien bekommen in der Folge ihr Fett weg, schließlich hätten keine Quellen mit Reputation darüber berichtet. Das Verbreiten von News Anderer ohne die Quellen zu checken sei im digitalen Zeitalter ein Problem.

Take-Two teasert eine Ankündigung eines "heiß erwarteten neuen Titels aus einer von 2K größten Franchises" seit geraumer Zeit an. Konsens ist, dass es sich dabei höchstwahrscheinlich zum Borderlands 3 handeln dürfte, das - und das ist jetzt bestätigt - zumindest schonmal nicht mit Exklusivrechten für Microsoft aufwarten wird.