DayZ-Macher teasern Xbox-Exklusivspiel an

Bohemia Interactive hat sich mit DayZ und der ArmA-Reihe unter Shooter- und Action-Fans ja einen Namen gemacht. Als Nächstes steht nun ein Xbox-Exklusivspiel auf dem Plan des Entwicklerstudios.

Bohemia Interactive, die Mannen hinter der Militär-Simulationsreihe ArmA sowie dem Survival-Shooter DayZ, arbeiten an einem neuen Titel für die Xbox One. Im Vorfeld der E3 2018 veröffentlichte der Entwickler nun erste Teaser, die eine Ankündigung auf der US-Messe nicht nur nahelegen, sondern gar bestätigen.

Noch hat der neue Titel von Bohemia Interactive offiziell keinen Namen verpasst bekommen, der Entwickler dürfte dem Actiongenre aber vermutlich treu bleiben. Via Twitter wurden Teaser-Bilder veröffentlicht, auf denen unter anderem ein Zeitungsausschnitt mit der Schlagzeile "Atombombe trifft Europa" neben einem Messer, Shotgunhülsen und einer M1911-Pistole zu sehen ist. Auf einem anderen Bild ist die rote Silhouette eines Messers vor schwarzem Hintergrund zu sehen. Alle Bilder tragen zudem den Hashtag "What if Humanity Falls".

Petr Kolar von Bohemia bekräftigte außerdem bereits via Twitter, dass der neue Titel exklusiv auf der Xbox One erscheinen wird; folgerichtig soll die Vorstellung des Titels im Rahmen der E3-Ausgabe von "Inside Xbox" am 11. Juni 2018 erfolgen. Technisch - das steht bereits fest - setzt der Titel übrigens auf die Unreal Engine von Epic Games.