Blues and Bullets

Im Juli 2015 veröffentlichten A Crowd of Monsters die erste Episode von Blues and Bullets auf dem PC, erst im März dieses Jahres folgte dann auch die zweite Episode - seitdem wurde es rund um die Entwickler still.

Nach Berichten, die Entwicklung von Blues and Bullets sei eingestellt worden, meldete sich das spanische Studio nun per Twitter zu Wort und versicherte: die Entwicklung geht weiter.

"Wir durchleben gerade schwierige Zeiten, aber das Spiel wurde nicht gecancellt", so A Crowd of Monsters auf Twitter. "Wenn wir es canceln, werden wir dies bekanntgeben, keine Sorge."

Weitere Einzelheiten zur aktuellen Situation verrieten die Macher nicht, auch wann die restlichen drei Episoden erscheinen werden bleibt vorerst offen.