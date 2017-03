Bloodstained: Ritual of the Night

Koji Igarashi werkelt mit seinem Team derzeit an Bloodstained: Ritual of the Night, einem spirituellen Nachfolger zur Castlevania-Reihe. Das via Kickstarter finanzierte Spiel wird für eine Plattform jedoch nun nicht mehr entscheiden.

Bloodstained: Ritual of the Night zählt zu den erfolgreichsten Crowdfunding-Kampagnen im Gaming-Bereich auf Kickstarter. Das Spiel war auch für die Wii U angekündigt worden, wurde zuletzt aber auf das kommende Jahr 2018 verschoben. Dann wird die angesprochene Wii-U-Fassung aber gar nicht mehr erst erscheinen.

Diesen Umstand bestätigte Koji Igarashi persönlich nun in einem Kickstarter-Update. Man habe die Wii-U-Fassung zugunsten einer Switch-Version des Titels eingestellt, heißt es weiter. Als Grund führte er an, dass Entwickler, die auch Spiele für Nintendo-Plattformen fertigen, in einer komplett anderen Situation seien, als noch vor zwei Jahren, als Bloodstained angekündigt wurde.

Während der Crowdfunding-Kampagne sei die Wii U noch auf dem Höhepunkt ihrer Popularität gewesen, so Igarashi. Die Situation habe sich nun mit der Veröffentlichung der Switch aber "drastisch geändert". Das führe in letzter Konsequenz auch dazu, dass es sehr schwer geworden sein, den notwendigen Support des Hardware-Herstellers Nintendo für die betagte Wii U zu erhalten.