Mit Bloodborne bekamen Fans der Dark-Souls-Reihe in 2015 einen vergleichbaren Titel an die Hand. Und obwohl das Spiel bereits seit geraumer Zeit verfügbar ist, waren bis dato noch nicht alle Inhalte bekannt. Dataminer haben nun recht coole Bossgegner zu Tage gefördert, die im Spielverlauf leider keine Verwendung mehr fanden.

Warum es solange gedauert hat, ist nicht klar, aber Fakt ist, dass Dataminer nun recht coole Inhalte aus Bloodborne in den Dateien gefunden haben, die im Spiel selbst nicht mehr zum Einsatz gekommen sind. Im Code allerdings waren diese schon noch vorhanden, so dass Spieler sich nun ein Bild davon machen können, was die Macher noch für das Action-Epos geplant hatten.

Erst in der vergangenen Woche wurde im Chalice-Dungeon eine Kreatur gefunden, die in weit über zwei Jahren seit dem ursprünglichen PS4-Release noch nie jemand gesehen hatte. Dataminer gruben daher weiter - und wurden fündig. So gibt es noch weitere unentdeckte Spielinhalte.

Ursprung der neuen Infos ist der Nutzer Sanadsk, der sich bereits einen Namen damit gemacht hat, diverse Geheimnisse rund um die Souls-Reihe aufzudecken. In den Daten von Bloodborne hat er nun weitere Charakter- und Gegner-Modelle gefunden, die man bislang im Spiel nicht sehen konnte. Diese könnt ihr euch im unten folgenden Video einmal genauer ansehen.

Der erste Gegner schaut dabei nach einem Bossgegner aus; neben dem goldenen Look gibt es auch schwarze Texturen für diesen Charakter. Ein zweiter feindlicher Charakter ist ein Feuerdämon, der im Code "Creeper" genannt wird. Hier sind die Texturen aber eher von überschaubarer, unfertiger Qualität. Insgesamt wurden zwei Versionen dieses Charakters im Code gefunden, neben einem einköpfigen auch ein zweiköpfiges Modell.

Beim dritten Charakter handelt es sich offenbar um einen nicht genutzten NPC im Mantel. Dialoge wurden im Code rund um diesen Protagonisten aber nicht gefunden. Ansonsten wurde auch noch ein Skelett-Modell oder eine einem Schwein ähnliche Kreatur mit Axt mit riesigen Zähnen zu Tage gefördert. Solange ihr euch mit dem ersten Clip beschäftigt sei darauf hingewiesen, dass Sanadsk betont, dass noch längst nicht alle Dateien ausgewertet worden sind. An dieser Front könnten uns künftig also noch weitere coole Infos erwarten.