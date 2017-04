Viele Jahre hat Blizzard vor allen Dingen auf seine bestehenden Marken gesetzt; zuletzt landete mit Overwatch aber auch einen Volltreffer mit einer neuen IP. Der Kult-Entwickler scheint sich nun wieder einem neuen Projekt zu widmen.

Blizzard Entertainment stellt sich möglicherweise eine Art Dream Team an Designern für ein bislang noch nicht angekündigtes Spiel zusammen. Die Arbeiten an StarCraft II sind mittlerweile ja komplett abgeschlossen und in Bezug auf die Strategie-Franchise fokussiert man sich gegenwärtig noch auf die Neuauflage des ersten Teils.

Was StarCraft II selbst betrifft, so hat man zuletzt jedoch wenig gehört und Blizzard scheint seine Prioritäten nach dem Release von Legacy of the Void auch zu verlegen. David Kim, der Lead Gameplay Designer für das Spiel, hat nun angekündigt, dass er für ein anderes Projekt des Studios abgezogen worden sei. Details, worum es sich dabei konkret handelt, gab er jedoch nicht preis.

Interessant dabei ist, dass Kim bereits die dritte hochrangige Kraft bei Blizzard ist, die zu diesem "anderen Projekt" abgezogen wurde. Zuvor teilten diesen Werdegang im Oktober bereits Tom Chilton, seines Zeichens ehemaliger Game Director bei World of WarCraft, und im Dezember dann Dustin Browder, zuvor Game Director von Heroes of the Storm.

Die Vorgänge führen zu vielen Spekulationen. Arbeiten alle drei - in Anbetracht ihrer bisherigen Tätigkeiten in unterschiedlichen Genres - wirklich am gleichen Projekt? Oder hat Blizzard am Ende sogar mehrere neue Spiele in Arbeit, von denen wir noch nichts wissen? Wir halten euch auf dem Laufenden.