Solltet ihr Fan von den Titeln von Blizzard Entertainment sein, solltet ihr die angekündigten Wartungsarbeiten beachten.

Solltet ihr am 1. Februar planen, den kompletten Tag mit einem Titel von Blizzard Entertainment zu verbringen, gibt es schlechte Nachrichten für euch. Die Kalifornier haben umfangreiche Wartungsarbeiten für ihr gesamtes Online-Sortiment angekündigt.

Diese werden am 1. Februar von 2 Uhr früh bis 5 Uhr morgens stattfinden und World of Warcraft, Hearthstone, StarCraft II, Heroes of the Storm, Overwatch und Diablo III betreffen. Außerdem wird auch das komplette Battle.net gewartet. Da die Arbeiten jedoch zu einem Zeitpunkt stattfinden, an dem die meisten Menschen schlafen, sollten wenige von euch betroffen sein.