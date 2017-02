Blizzard Entertainment hat bekannt gegeben, dass ihre Spiele in Zukunft keine Unterstützung für Windows XP und Windows Vista mit sich bringen werden.

It's Time to say Goodbye: Wie nun offiziell bekannt gegeben wurde, wird Blizzard Entertainment ab Endes des Jahres verschiedene Betriebssysteme mit ihren Spielen nicht mehr unterstützen. So werden Spieler, die noch mit Windows XP oder Windows Vista unterwegs sind, nicht drumherum kommen ihrem PC ein aktuelleres Betriebssystem zu spendieren.

Grund dafür ist, dass es seit Vista drei neue große Betriebssysteme von Microsoft gab und die meisten Spieler diese besäßen. Weiterhin gebe es Sicherheitsbedenken, was die Nutzung dieser Software betreffe. Tangiert von der Umstellung sind die großen Titel, wie World of Warcraft, Hearthstone, Diablo III, StarCraft II oder auch Heroes of the Storm. Ist das für euch Grund genug zum Umstieg oder verzichtet ihr lieber auf diese Titel?