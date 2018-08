Für die anstehende gamescom in Köln könnt ihr euch jetzt eine passende App von Blizzard Entertainment herunterladen. Diese ermöglicht euch den Zugriff auf einige interessante Features.

Das Team von Blizzard Entertainment hat eine spezielle App zur anstehenden gamescom veröffentlicht. Diese hört auf den Namen Blizzard auf der gamescom 2018 und kann ab sofort heruntergeladen werden. Unter den Funktionen befindet sich beispielsweise ein Bereich, der sich Augmented Reality widmet.

So könnt ihr bestimmte Bereich vom Blizzard-Stand auf der gamescom erfassen und diverse Ereignisse freischalten. Die App gewährt euch außerdem eine Übersicht über die exklusiven Messeartikel sowie dem Zeitplan. Neben Spielepräsentationen gibt es erneut ein Quiz und verschiedene Wettbewerbe, wo ihr als Fans beispielsweise eure Kostüme vorstellen könnt. Die traditionelle Eröffnungszeremonie findet am Mittwoch, den 22. August 2018 von 10.30 Uhr bis 11.30 Uhr statt.

Zuletzt hat Blizzard Entertainment die Diablo 3 - Eternal Collection für die Nintendo Switch angekündigt. Inhaltlich bietet die Umsetzung exklusive Inhalte basierend auf The Legend of Zelda.

In diesem Preview-Video zeigt euch Blizzard Entertainment, was in Köln auf der diesjährigen gamescom alles präsentiert wird.