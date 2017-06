Blizzard Entertainment hatte zuletzt bereits eine Remastered-Version des Strategie-Klassikers StarCraft angekündigt. Weitere solcher Neuauflage könnten offenbar kommen.

StarCraft Remastered

Auf entsprechende Pläne lässt eine neue Stellenausschreibung von Blizzard Entertainment schließen. So sucht man gegenwärtig einen Lead Software Engineer (Engine), der offenbar künftig an entsprechenden HD-Upgrades arbeiten soll.

"Fesselnde Stories, intensiver Multiplayer, unendlich hohe Wiederspielbarkeit - Qualität, die StarCraft, Warcraft III und Diablo II zu Titanen ihrer Tage machten", heißt es in der Stellenbeschreibung. Und weiter: "Sich fortentwickelnde Betriebssystem, Hardware und Online-Dienste haben es für die loyalen Anhänger dieser Spiele schwieriger gemacht, diese zu genießen sowie eine neue Generation zu erschließen. Wir verschaffen diesen wieder zu neuem Ruhm und benötigen deine Engineering-Talente, deine Passion und deine Fähigkeit, schwierige Jobs umzusetzen."

Nach der Ankündigung von StarCraft Remastered sind also offenbar auch entsprechende HD-Neuauflage von Diablo II sowie Warcraft III in Planung. StarCraft war ursprünglich im Jahr 1998 veröffentlicht worden und soll in diesem Sommer einen neuen Anstrich erhalten. Ob und wann dem auch bei den beiden anderen klassischen Blizzard-Titeln der Fall sein wird, bleibt abzuwarten. Eine offizielle Ankündigung steht noch aus, die Chancen scheinen aber nicht schlecht zu stehen.