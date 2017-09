Die BlizzCon steht vor der Tür und durch Stellenanzeigen kommen immer mehr unangekündigte Projekte aus dem Hause Blizzard Entertainment ans Licht. Derzeit wird für ein Mobile Game gesucht.

Das Entwicklerteam von Blizzard Entertainment arbeitet derzeit an einem bisher noch unangekündigtem Hybriden aus Echtzeitstrategie und MMO für mobile Geräte. Ein Stellenangebot auf der offiziellen Seite weist darauf hin und erklärt, dass ein erfahrener Unity Mobile Client Engineer gesucht wird. Dieser soll dann an dem noch geheimen Projekt arbeiten und eine Leidenschaft für die Entwicklung von Mobile Games sowie der Lösung von Problemen in einzigartigen mobilen App-Umgebungen mitbringen.

Das digitale Kartenspiel Hearthstone: Heroes of WarCraft läuft ebenfalls mit Unity. Blizzard arbeitet auch an einem Shooter oder zumindest einem Titel mit Ego-Perspektive. Auch diese Information kam durch eine Stellenanzeige des Studios ans Licht. Da es sich hier allerdings um ein komplett anderes Genre handeln wird, hat Blizzard wohl derzeit mehrere Spiele in Entwicklung. In was für einer Spielwelt das unangekündigte Projekt für mobile Geräte angesiedelt sein wird, bleibt abzuwarten. Eventuell erfahren wir auf der anstehenden BlizzCon am 3. und 4. November dieses Jahres Neuigkeiten. Wir halten euch auf dem Laufenden.